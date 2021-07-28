В Волгограде возбудили дело после нападения на 14-летнюю девочку

ВОЛГОГРАД, 28 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после нападения на 14-летнюю девочку, в совершении преступления подозревается 35-летний ранее судимый безработный житель Кировского района Волгограда, сообщила в среду пресс-служба следственного управления СК РФ по Волгоградской области.

"В Кировском районе Волгограда совершено нападение на 14-летнюю девочку, по данному факту следственными органами СК РФ по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование несовершеннолетней"). В совершении преступления подозревается 35-летний ранее судимый безработный житель Кировского района Волгограда Дмитрий Олегович Соболев 1985 года рождения", - говорится в сообщении.

Личность нападавшего, которого опознала девочка, удалось в кратчайший срок установить благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-разыскным мероприятиям, а также слаженной работе следователей, следователей-криминалистов областного управления СК России, оперативных сотрудников и экспертов областного главка МВД России. Мужчина освободился из мест лишения свободы летом 2020 года после отбытия наказания за убийство, ранее привлекался к уголовной ответственности за грабеж и изнасилование.

Расследование уголовного дела продолжается. У органов следствия есть основания полагать, что подозреваемый может скрываться в одном из районов Волгограда либо Волгоградской области, добавили в пресс-службе ведомства.