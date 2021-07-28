Число пострадавших из-за утечки химиката на заводе в Техасе возросло до 30

ТАСС, 28 июля. По меньшей мере два человека погибли, еще 30 пострадали в результате утечки химического вещества на нефтехимическом заводе компании LyondellBasell в окрестностях Хьюстона (штат Техас). Об этом сообщила в среду телерадиокорпорация ABC.

По ее данным, оба погибших являлись подрядчиками завода. 30 пострадавших были госпитализированы, один из них получил ожоги, в то время как остальные получили респираторные осложнения.

Ранее LyondellBasell сообщала о четверых пострадавших. Отмечалось, что на предприятии в городе Ла-Порт произошла утечка этановой кислоты. Она была устранена. Пробы воздуха показали, что местным жителям ничего не угрожает.