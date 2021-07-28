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Палестино-израильский конфликт

СМИ: полиция Израиля застрелила палестинского подростка на Западном берегу

Израильские силовики открыли огонь по автомобилю, в котором подросток находился со своим отцом во время похоронной процессии, сообщает местное агентство Maan

КАИР, 28 июля. /ТАСС/. Одиннадцатилетний палестинский подросток застрелен сотрудниками израильской пограничной полиции на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщило в среду местное агентство Maan.

По его информации, инцидент произошел у въезда в деревню Бейт-Умар на севере провинции Хеврон. Как уточняется, израильские силовики открыли огонь по автомобилю, в котором подросток находился со своим отцом во время похоронной процессии. Мальчик получил серьезное ранение в грудь, после чего был доставлен в больницу города Хеврон, где умер от полученных ран.

27 июля в Хевроне начались волнения после убийства несколькими выстрелами 41-летнего палестинца, передвигавшегося на своем автомобиле в центре города. Требуя скорейшего расследования преступления, местные жители вышли на улицы населенного пункта, некоторые из них начали громить магазины, поджигать машины, а также вступать в стычки с сотрудниками полиции.

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ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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