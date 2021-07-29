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В двух пожарах в многоквартирных домах в Йошкар-Оле погиб один человек

Еще один человек пострадал

ТАСС, 29 июля. Два пожара произошли в ночь на четверг в многоквартирных домах на улицах Труда и Анциферова в Йошкар-Оле, один мужчина погиб, еще один госпитализирован, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"Ночью произошли два пожара. На улице Труда, 24а, случился пожар в многоквартирном жилом доме, в комнате, площадь составила 20 кв. метров, погиб хозяин 1974 года рождения. Практически одновременно на улице Анциферова произошел пожар в многоквартирном доме, пострадал мужчина, [он] госпитализирован", - сказала собеседница агентства.

Причины и обстоятельства пожаров уточняются.

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