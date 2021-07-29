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Сообщения о минировании детсадов в Иркутске оказались ложными

Учреждения работают в штатном режиме

ИРКУТСК, 29 июля. /ТАСС/. Сообщения об угрозе взрыва, которые в четверг получили детские сады в Иркутске, были ложными. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сообщения об угрозе взрыва были ложными", - сказал собеседник агентства.

Дошкольные учреждения работают в штатном режиме, сообщили в пресс-службе иркутского правительства. Письма о "минировании" по электронной почте получили 45 детских садов в областном центре. Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства, эвакуация не потребовалась.

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