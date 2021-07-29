Генпрокуратура направила в суд дело о ДТП с военной колонной в Подмосковье

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело о ДТП с военной колонной в Подмосковье в январе этого года, в результате которого погибли четверо военнослужащих и 52 пострадали. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе надзорного ведомства.

"Заместителем генерального прокурора РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении водителя Ивана Гаврикова, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Уголовное дело направлено в Красногорский городской суд Московской области", - отметили в Генпрокуратуре.

11 января колонна в составе четырех автобусов одной из воинских частей следовала по автомагистрали М-9 "Балтия" из Нахабино к месту дислокации части в Москве. По данным следствия, когда колонна остановилась в крайней правой полосе проезжей части в районе 28-го км автотрассы из-за технической неисправности головного автобуса, в нее врезался самосвал, которым управлял Гавриков.

"Водитель, управляя самосвалом, двигаясь в попутном направлении, своевременно не обнаружил опасность и совершил столкновение с остановившейся колонной", - сообщили в Генпрокуратуре.