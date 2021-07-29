Из-за ДТП с грузовиком на МКАД разлился битум на 150 кв. м

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Пять полос МКАД перекрывались из-за разлившегося в результате аварии из грузовика битума на площади более 150 кв. метров. Как сообщает столичный департамент по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности в своем Telegram-канале, пострадал один человек.

Около 05:00 на внутренней стороне 48-го км МКАД столкнулись три автомобиля: легковой, грузовой и автоцистерна. По данным столичного департамента транспорта, водитель грузовика не справился с управлением. "Прицеп последнего большегруза, перевозившего битум, перевернулся на проезжую часть. От столкновения пострадал водитель легкового автомобиля, - сообщили в департаменте. - Произошел разлив горюче-смазочных материалов площадью более 150 кв. м. В результате было перекрыто пять полос внутренней стороны МКАД".

На место происшествия выезжали силы пожарно-спасательного центра Москвы и ГБУ "Автодороги". Цистерна была стабилизирована пожарным краном, а дорожная служба устранила разлив битума. Сейчас движение восстановлено. В департаменте отметили, что пострадавший водитель госпитализирован до прибытия пожарных.