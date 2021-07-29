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СМИ: около 150 человек погибли при наводнении в провинции Нуристан на востоке Афганистана

В результате паводка разрушено не менее 60 жилых домов

ТЕГЕРАН, 29 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 150 человек погибли в результате наводнения в провинции Нуристан на востоке Афганистана. Об этом сообщил в четверг телеканал 1TV со ссылкой на представителя местных властей.

По сведениям канала, в ночь со среды на четверг стихия разыгралась в уезде Камдеш, расположенный у границы с Пакистаном.​​​​​​​

Представитель министерства по чрезвычайным ситуациям страны, в свою очередь, в комментарии телеканалу подтвердил данные о 100 погибших. По информации ведомства, в результате паводка было разрушено не менее 60 жилых домов.

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