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Три ДТП с детьми на самокатах и велосипедах произошло в Москве с начала недели

Столичная Госавтоинспекция призывает родителей активно информировать детей о правилах безопасного поведения, а также на собственном примере показывать неукоснительное соблюдение правил дорожного движения

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Шесть ДТП с детьми произошло в Москве с начала текущей недели, в половине случаев в момент происшествия они были на велосипеде или самокате. Об этом ТАСС сообщили в управлении столичной Госавтоинспекции.

"С начала недели на дорогах Москвы зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 16 лет, в результате которых шесть несовершеннолетних участников дорожного движения получили ранения, - сказали в управлении. - При этом в трех ДТП дети в момент аварии использовали самокат или велосипед".

Столичная Госавтоинспекция призывает родителей активно информировать детей о правилах безопасного поведения, а также на собственном примере показывать неукоснительное соблюдение правил дорожного движения.

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