Мурманские спасатели ищут дайвера, который не выплыл после погружения

МУРМАНСК, 29 июля. /ТАСС/. Спасатели Кировска и Кандалакши Мурманской области ведут поиски дайвера, который не выплыл после погружения в районе рыборазводного завода в поселке Умба на юге Кольского полуострова. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

"29 июля по "Системе-112" поступило сообщение, что в районе рыборазводного завода в поселке Умба после погружения не выплыл дайвер. На место происшествия убыли спасатели", - говорится в сообщении.

Сейчас поиски ведут 10 спасателей и пять единиц техники.