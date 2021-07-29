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Мурманские спасатели ищут дайвера, который не выплыл после погружения

Инцидент произошел в районе рыборазводного завода в поселке Умба

МУРМАНСК, 29 июля. /ТАСС/. Спасатели Кировска и Кандалакши Мурманской области ведут поиски дайвера, который не выплыл после погружения в районе рыборазводного завода в поселке Умба на юге Кольского полуострова. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

"29 июля по "Системе-112" поступило сообщение, что в районе рыборазводного завода в поселке Умба после погружения не выплыл дайвер. На место происшествия убыли спасатели", - говорится в сообщении.

Сейчас поиски ведут 10 спасателей и пять единиц техники.

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