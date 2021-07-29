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В Ижевске прокуратура проверит, почему мать с ребенком с инвалидностью не пустили в кафе

По предварительным данным, девочке в коляске и ее маме сотрудники одного из кафе города отказали в посещении

ИЖЕВСК, 29 июля. /ТАСС/. Сотрудники ижевского кафе отказали в обслуживании девочке в инвалидной коляске и ее маме, районная прокуратура инициировала проверку. Об этом в четверг сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

"Прокуратура Октябрьского района Ижевска по поручению прокуратуры Удмуртской Республики организовала проведение проверки доводов поступившей жалобы, а также сообщений в социальных сетях об отказе ребенку-инвалиду и ее матери в услугах предприятия общественного питания", - сказано в сообщении

По данным пресс-службы, согласно предварительной информации, 23 июля девочке с инвалидностью в коляске и ее маме сотрудники одного из кафе Ижевска отказали в посещении. Отмечается, что сотрудники ведомства проверят исполнение законодательства о социальной защите людей с инвалидностью со стороны заведения общепита, а в случае выявления нарушений будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.

Первым об инциденте в своем аккаунте в Instagram рассказал предприниматель Юрий Паршиков. По его словам, официанты в Cafe Nami в его присутствии отказали в обслуживании семье с ребенком с инвалидностью, несмотря на то, что он освободил для них свой столик. Паршиков также отметил, что администратор и управляющая заведением не пошли навстречу семье и даже не принесли извинений.

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