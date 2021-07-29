Уголовное дело о реабилитации нацизма возбудили против жителя Кемеровской области

КЕМЕРОВО, 29 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении жителя Кемеровской области, распространявшего в социальных сетях информацию, выражающую неуважение по отношению к ветеранам и событиям Великой Отечественной войны, говорится в сообщении регионального следственного управления СК.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Кемеровской области - Кузбассу возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего жителя региона, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ ("Распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России, совершенные публично")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемый распространял в социальных сетях информацию, выражающую неуважение к ветеранам и событиям Великой Отечественной войны. По делу назначена историко-психолого-лингвистическая экспертиза, по результатам которой специалисты должны выяснить, содержат ли высказывания подозреваемого, зафиксированные в открытом доступе, негативную (унизительную) оценку лиц, принимавших участие в сражениях Великой Отечественной войны.