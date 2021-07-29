В ДТП в Самарской области погибли два человека

САМАРА, 29 июля. /ТАСС/. Два человека погибли, две девочки пострадали при столкновении грузовика и легкового автомобиля на автодороге Отрадный - Богатое в Самарской области. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

"По предварительной информации, 29 июля около 12:00 произошло столкновение легкового автомобиля "Лада Приора" и грузового автомобиля "Хово" на 33-м км автодороги Отрадный - Богатое в районе села Богатое Богатовского района. В результате ДТП погибли два человека: мужчина и женщина, пострадали два ребенка", - говорится в сообщении.

Девочка 2004 года рождения была госпитализирована, еще одну девочку 2013 года рождения после осмотра медиков направили на амбулаторное лечение.

Прокуратура Богатовского района организовала проверку по факту ДТП, на месте работу правоохранительных органов координирует исполняющий обязанности прокурора района Александр Коробов, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.