В России увеличилось число ДТП с участием детей

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Рост числа ДТП с участием детей, а также погибших и пострадавших в них наблюдается в России с начала текущего года. Об этом сообщил замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России Олег Понарьин.

"К сожалению, этот год очень сложный по детскому травматизму, и на сегодняшний момент уже 313 детей погибли в ДТП, эта цифра неприемлема. Мы видим рост, к сожалению, и количества ДТП, и погибших, раненых детей, на что необходимо реагировать уже сейчас. Особенно при подготовке к новому учебному году", - сказал он на пресс-конференции в четверг.

По словам Понарьина, помимо целого ряда мероприятий в целях пропаганды безопасности дорожного движения, сотрудниками ведомства с 2018 года проводятся социальные кампании, в которых уделяется внимание вопросам детского травматизма.

"В частности, в 2018 году мы обращали внимание участников движения на соблюдение скоростного режима, в 2019 году мы отдавали предпочтение профилактике отвлечения от управления на различные раздражающие факторы, не относящиеся к дорожному движению. В этом году это социальная кампания под знаковым названием "Твой ход, пешеход", где и взрослые, и дети будут обучаться первостепенным, самым важным навыкам участия в дорожном движении", - добавил замначальника ГУОБДД МВД России.

Он также отметил важную роль международного сотрудничестве в деле обеспечения безопасности дорожного движения, для чего организуются международные слеты юных инспекторов дорожного движения.