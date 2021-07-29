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Венгрия выдала России заочно осужденного за изнасилование 27-летней давности

Гражданин Армении Вардан Хачатрян находился в международном розыске

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Гражданина Армении экстрадировали из Венгрии в Москву за изнасилование в 1994 году 15-летней школьницы. Об этом сообщается на сайте "МВД Медиа".

"Сегодня в Москву в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Будапешта отправлен гражданин Армении Вардан Хачатрян. Он находился в международном розыске по обвинению в преступлении против половой неприкосновенности. Тяжкое преступление было совершено в мае 1994 года в Ростове-на-Дону. 15-летняя школьница в компании своей подруги после уроков отправилась в гости к ее знакомому, где подверглась насилию", - говорится в сообщении.

Хачатрян покинул Россию, и долгое время было неизвестно, где он находится. На него завели уголовное дело по статье об изнасиловании, а в 2007 году заочно приговорили к пяти годам лишения свободы.

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