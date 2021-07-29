Число онлайн-преступлений в России в 2021 году выросло на 20%

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Число зарегистрированных в России онлайн-преступлений в этом году выросло на 20%. Это отмечалось на прошедшем под председательством генпрокурора РФ Игоря Краснова совещании, посвященном итогам работы органов прокуратуры в первом полугодии 2021 года.

В Генпрокуратуре отметили, что "в истекшем периоде 2021 года на 20,3% увеличилось количество зарегистрированных преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий".

Ранее в Генпрокуратуре сообщали, что по итогам 2020 года рост количества таких преступлений составил 73,4% - общее число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий в прошлом году достигло 510 тыс., или 25% среди всех регистрируемых в стране преступлений. Из них 210 тыс. составляли мошенничества, совершаемые дистанционно, 173 тыс. - кражи.