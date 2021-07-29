Дожди в высокогорном селе Дагестана полностью повредили водопровод

МАХАЧКАЛА, 29 июля./ТАСС/. Дожди в селе Инхоквари Цумадинского района полностью повредили питьевой водопровод протяженностью 1,3 км. Об этом в четверг ТАСС сообщил заместитель главы администрации района Абдулмажид Алиев.

"В результате прошедших накануне ливневых дождей и образовавшейся селевой массой полностью поврежден питьевой водопровод протяженностью 1,3 км", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в селе также полностью снесены три пешеходных моста.

Ранее пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики сообщала, что транспортное сообщение прервано с тремя населенными пунктами в Цумадинском районе Дагестана в результате разрушения двух мостов. Погибших и пострадавших нет.