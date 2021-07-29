В Кирове возбудили дело после закупки комбинатом питания шоколада по завышенной цене

КИРОВ, 29 июля. /ТАСС/. Следственные органы Кировской области возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении сотрудников муниципального продовольственного комбината социального питания после закупки шоколада для соцучреждений региона по завышенной цене. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"По факту злоупотребления должностными полномочиями лицами из числа сотрудников МКУ "Комбинат продовольствия и социального питания" при поставке продуктов питания возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями"", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в 2021 году между комбинатом питания, который обеспечивает поставку продуктов питания в детские сады и школы Кирова, и одним из обществ с ограниченной ответственностью было заключено 12 договоров на поставку шоколада. Другие компании также представили свои коммерческие предложения с более низкой ценой, но неустановленные лица из руководства комбината поручили подчиненным заключить договоры именно с первой компанией. "В результате были существенно нарушены охраняемые законом интересы государства, выразившиеся в причинении материального ущерба в сумме более 3 млн рублей", - говорится в сообщении.