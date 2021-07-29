В Красноярском крае возбудили уголовное дело после нападения медведя на туристов

КРАСНОЯРСК, 29 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели туриста в результате нападения медведя в природном парке "Ергаки" в Красноярском крае. Об этом в четверг журналистам сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

"По факту гибели 42-летнего жителя Москвы в результате нападения медведя на территории природного парка "Ергаки" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности причинение смерти человеку")", - сообщили в СК.

По версии следствия, происшествие произошло вследствие ненадлежащего исполнения должностными лицами дирекции природного парка "Ергаки" своих должностных обязанностей, непринятия достаточных мер по управлению особо охраняемой территорией и созданию условий для регулируемого туризма и отдыха.

Минэкологии Красноярского края направило в природный парк "Ергаки" дополнительные группы инспекторов. Они будут патрулировать основные туристические маршруты и следить за безопасностью туристов, отдыхающих на заповедной территории. Принято решение ограничить доступ гостей природного парка на отдаленные территории, где отсутствуют обустроенные экологические тропы.