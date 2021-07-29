Суд в Ленобласти арестовал экс-главу поселения под Петербургом по делу о мошенничестве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Всеволожский городской суд Ленинградской области отправил в СИЗО на два месяца бывшего главу Бугровского сельского поселения под Санкт-Петербургом Геннадия Шорохова, обвиняемого в крупном мошенничестве, сообщили ТАСС в Ленинградском областном суде.

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца (по 26 сентября включительно) в отношении бывшего главы Бугров", - сказала представитель суда.

Она добавила, что арестованного обвиняют в двух эпизодах преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что Шорохова задержали после обысков на его бывшем рабочем месте. Его подозревали в незаконном отчуждении дорогостоящих участков в поселении у границы Санкт-Петербурга. Цена таких участков могла составить около 150 млн рублей.

Шорохов возглавлял поселение более 30 лет, а в начале этого года совет местных депутатов досрочно отправил его в отставку. Как следует из опубликованного на сайте поселения решения депутатов, отставка связана как с личным заявлением Шорохова об увольнении по собственному желанию, так и с обращением губернатора Ленинградской области "об удалении главы муниципального образования Шорохова Г. И. в отставку", на заседании рассматривался "вопрос об увольнении Шорохова Г. И. в связи с утратой доверия".