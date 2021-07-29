Суд Испании прекратил расследование в отношении компании Repsol и банка CaixaBank

МАДРИД, 29 июля. /ТАСС/. Национальная судебная коллегия Испании решила прекратить расследование в отношении нефтегазовой компании Repsol и банка CaixaBank по делу бывшего инспектора полиции Хосе Мануэля Вильарехо. Об этом говорится в распространенном в четверг пресс-релизе юридической инстанции.

По ее информации, судья "решил закрыть дело, открытое из-за найма" Вильарехо, в отношении Repsol и CaixaBank, а также их бывшего и нынешнего руководства.

В начале июля суд заявил, что подозревает Repsol и CaixaBank "во взяточничестве и разглашении тайны из-за их возможной причастности к найму" Вильарехо, которому было поручено провести "расследование в отношении председателя компании Sacyr Луиса дель Риверо и его окружения".

Сам Вильарехо проходит в Испании по нескольким делам. Предполагается, что он, помимо прочего, занимался записью разговоров с высокопоставленными политиками и бизнесменами.