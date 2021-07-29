Экс-замдиректора воронежского университета осудили на два года по делу о взятках

ВОРОНЕЖ, 29 июля. /ТАСС/. Суд отправил в колонию на два года бывшего заместителя директора воронежского филиала Государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова по делу о 34 взятках на 3,1 млн рублей. Об этом в четверг сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

В феврале воронежский СК сообщил о задержании директора и замдиректора местного филиала университета флота, которые подозревались в получении взяток от студентов. По данным следствия, в период с 2011 по 2020 год должностные лица неоднократно получали денежные средства от студентов за успешную сдачу промежуточных аттестаций и защиту выпускных квалификационных работ на общую сумму свыше 3,1 млн рублей.

"Доказательства <…> признаны судом достаточными для вынесения приговора одной из бывших руководителей воронежского филиала ФГБОУ ВО "Государственный университет морского и речного флота им. Адмирала С. О. Макарова". Она признана виновной в совершении 34 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки группой лиц в крупном размере")", - говорится в сообщении. Как уточнили ТАСС в Железнодорожном районном суде Воронежа, речь идет о бывшем заместителе директора вуза Наталии Сафоновой.

Отмечается, что фигурантка признала вину в полном объеме, в содеянном раскаялась. Приговором суда ей назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф 6 млн рублей.