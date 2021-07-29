На Кубани выплатили больше половины от общей суммы пострадавшим от подтоплений

СОЧИ, 29 июля. /ТАСС/. Почти 5 тыс. человек на Кубани на сегодняшний день подали документы на выплаты за пострадавшие от подтоплений домовладения. Больше половины из выделенной суммы краевого резервного фонда перечислено на их расчетные счета, сообщил в четверг ТАСС министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергей Штриков.

"Общая цифра (жильцы, которым положены выплаты) - около 5 тыс. человек. <…> Больше половины из выделенной суммы краевого резервного фонда на выплаты пострадавшим гражданам уже перечислено на их расчетные счета", - сказал Штриков.

Он добавил, что без выплат пока остаются те, у кого проблемы с документами. Например, нет права собственности на дом. Но специалисты продолжают вести работу.

Ранее пресс-служба администрации Краснодарского края сообщала, что на выплаты пострадавшим предусмотрено порядка 445 млн рублей. По 10 тыс. рублей выплачивают на каждого члена семьи, по 50 тыс. рублей - в случае частичной утраты имущества и по 100 тыс. рублей - при полной утрате имущества. В настоящее время, по данным администрации, порядка 7 тыс. выплат уже проведены. На одного человека может приходиться несколько зачислений.

Также отмечается, что список получателей выплат увеличивается, так как документы стали поступать от собственников домов, проживающих в других регионах.

За месяц стихия дважды обрушивалась на Краснодарский край, из-за ливней из берегов выходили реки, подтопленными оказались сотни домовладений и десятки социальных объектов. Из-за непогоды в шести районах Кубани вводили режим ЧС.

Работа спасателей

Штриков назвал работу муниципальных спасателей во время залповых ливней удовлетворительной. "Что касается сил и средств в реальной обстановке - мы оцениваем работу РСЧС [Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций] Краснодарского края удовлетворительно. Но если бы не было таких тренировок, то мы бы потеряли много людей, а это для нас трагедия", - сказал Штриков.

Также он рекомендовал местным властям проводить тренировки муниципальных спасателей, чтобы местные расчеты всегда были готовы к любым ситуациям.

"Они [тренировки] помогают держать в полной боевой готовности все силы и средства Краснодарского края, чтобы спасатели могли прийти на помощь в любое время дня и ночи", - добавил глава ведомства.

Об учениях

В рамках командно-штабных учений в Сочи спасатели отработали навыки реагирования на ЧС, в ходе тренировок они извлекли из-под завалов, из колодца и из гостиницы, где произошел взрыв, условных пострадавших и передали их медикам.

По легенде учений, в трехэтажной гостинице произошел взрыв, под завалами оказались люди. Спасатели оперативно обесточили здание, вскрыли помещение и извлекли троих пострадавших. Еще одного человека достали из автомобиля, который пострадал от взрыва, одного - из колодца рядом с гостиницей, последнего пострадавшего достали из-под завалов около здания. Его обнаружили с помощью кинолога и собаки.

Также были отработаны действия при подтоплениях из-за залпового дождя. По замыслу учений, из-за непогоды в Хостинском районе Сочи произошло подтопление жилых домов, существует угроза жизни и здоровью людей. Была созвана комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС, разработан план аварийно-восстановительных работ. Было оповещено население и развернут пункт временного размещения.

В учении приняли участие министерство ГО и ЧС Краснодарского края и подведомственные ему учреждения, ЮРСПО МЧС России, сочинская служба спасения и другие ведомства.

За месяц стихия дважды обрушивалась на Краснодарский край, из-за ливней из берегов выходили реки, подтопленными оказались сотни домовладений и десятки социальных объектов. Из-за непогоды в шести районах Кубани вводили режим ЧС.