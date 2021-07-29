Площадь активного горения лесов в Костромской области уменьшилась до 180 га

КОСТРОМА, 29 июля. /ТАСС/. Площадь активного горения лесного пожара в Кологривском районе Костромской области уменьшилась до 180 га. Об этом сообщила в четверг пресс-служба администрации региона.

"Очаг локализован, на месте обустроен противопожарный разрыв. Площадь активного горения уменьшилась до 180 га", - говорится в сообщении.

В ночь на среду лесной пожар в Кологривском районе, охвативший площадь 720 га, был локализован при помощи противопожарного разрыва. Площадь активного горения составляла примерно 230 га. Работы на месте пожара продолжаются уже 11 дней.

В тушении пожара в настоящее время задействован 191 человек и 56 единиц техники от лесничеств, пожарно-химических станций, арендаторов, МЧС, дорожных, лесопромышленных предприятий. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

Лесной пожар в Кологривском районе был обнаружен 18 июля в ходе видеомониторинга. С 21 июля в районе ввели режим чрезвычайной ситуации. Во вторник площадь пожара увеличилась до 720 га. Тушение осложнялось сухой погодой и порывами ветра, участок возгорания находится на большом отдалении от источников воды.

На территории Костромской области действует особый противопожарный режим. В настоящее время посещение лесов запрещено.