В Карелии локализовали 12 лесных пожаров на площади 10,3 тыс. га

ТАСС, 29 июля. В Карелии локализованы 12 лесных пожаров на площади 10 316 га. Всего в регионе действует 23 лесных пожара. Об этом сообщила в четверг пресс-служба администрации республики.

"На текущий момент в Карелии действует 23 лесных пожара на площади 15 711,8 га в Муезерском, Медвежьегорском, Калевальском, Беломорском, Пряжинском, Олонецком, Сегежском, Суоярвском, Кемском районах. 12 пожаров на площади 10 316 га локализованы", - говорится в сообщении.

Число пожаров по сравнению с первой половиной четверга сократилось на два, но площадь пожаров немного увеличилась. "Увеличение общей площади пожаров произошло, в том числе за счет проведения встречного отжига на лесных пожарах, действующих в Пряжинском районе", - пояснили в пресс-службе.

В настоящее время к тушению огня привлечены более 550 человек: сотрудники Карельского центра охраны лесов, арендаторы, специалисты МЧС, отряды противопожарной службы, добровольцы, сотрудники "Авиалесоохраны", а также специалисты из Архангельской и Мурманской областей и около 100 единиц техники.

Ежедневно проводится авиационное патрулирование лесов. В Карелии до 31 июля включительно введен режим ЧС. Запрещен вход в леса Суоярвского, Пряжинского, Муезерского, Сегежского и Прионежского районов. В МЧС также рекомендовали местным жителям и гостям региона воздержаться от походов в лес, а также от любой активности, связанной с открытым огнем на природе.