Власти Удмуртии проверят обстоятельства отказа в обслуживании ребенку с инвалидностью

ИЖЕВСК, 29 июля. /ТАСС/. Власти Удмуртской Республики проведут проверку обстоятельств, при которых в ижевском кафе отказались обслуживать девочку с инвалидностью и ее маму. Об этом в четверг сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

"Что касается конкретной ситуации, произошедшей в Cafe Nami. Безусловно, совместно с уполномоченным по правам ребенка в Удмуртской Республике мы разбираемся во всех обстоятельствах этой возмутительной истории. Кроме того, свою оценку дадут и правоохранительные органы. Мы благодарны всем неравнодушным жителям, которые сообщили нам об этой истории, а также о других случаях нарушения прав людей с ограниченными возможностями здоровья", - приводятся в сообщении слова и. о. министра социальной политики и труда Удмуртии Ольги Лубниной.

По ее словам, в Удмуртии проживают 6 447 детей с инвалидностью, и количество проблем, с которыми сталкиваются родители, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья, гораздо больше, чем у других семей.

Уполномоченный по правам ребенка в Удмуртии Ольга Авдеева в своем аккаунте в Instagram написала, что она уже созвонилась с семьей девочки. "Она, к слову, большая умница: участвует в конкурсах, прекрасно учится в школе. Семья очень хорошая, заботится о ребенке. Мама девочки не хотела публичной огласки, потому что такая ситуация произошла с их семьей впервые. Тем не менее считаю, что это недопустимо с точки зрения создания равных условий для всех жителей. Совместно с министерством социальной политики и труда мы разбираемся во всех обстоятельствах", - написала она. Авдеева заметила, что как и большинство жителей региона, она "возмущена этой историей".

По данным пресс-службы прокуратуры Удмуртии, по предварительной информации, 23 июля девочке с инвалидностью и ее маме сотрудники одного из кафе Ижевска отказали в посещении. Первым об инциденте в своем аккаунте в Instagram рассказал предприниматель Юрий Паршиков. По его словам, официанты в Cafe Nami в его присутствии отказали в обслуживании семье с ребенком с инвалидностью, несмотря на то, что он освободил для них свой столик. Паршиков также отметил, что администратор и управляющая заведением не пошли навстречу семье и не принесли извинений.