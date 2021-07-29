Суд смягчил меру пресечения подозреваемому в получении взятки главе района Дагестана

МАХАЧКАЛА, 29 июля. /ТАСС/. Верховный суд Дагестана отпустил из-под ареста под залог в 1 млн руб. главу Цунтинского района республики Шамиля Магомедова, задержанного по подозрению в получении взятки в крупном размере. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Ранее Советский районный суд Махачкалы арестовал его на два месяца.

"Верховный суд Дагестана смягчил меру пресечения временно отстраненному от должности Советским районным судом Махачкалы главе Цунтинского района Шамилю Магомедову. Он отпущен под залог в 1 млн рублей. Кроме того, на него наложен ряд ограничений", - сказал собеседник агентства.

Уголовное дело в отношении Магомедова возбуждено 19 апреля по п. „в" ч. 5 ст. 290 УК РФ "Получение взятки в крупном размере". По версии следствия, в марте-апреле подозреваемый потребовал от представителя руководителей двух коммерческих организаций передать ему в качестве взятки денежные средства в размере 1,25 млн рублей, то есть 10% от суммы контрактов по выполнению строительно-ремонтных работ в трех средних общеобразовательных школах района, а также за общее покровительство в будущем при условии участия указанных организаций в освоении бюджетных средств по муниципальным контрактам.