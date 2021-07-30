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Семь землетрясений магнитудой до 3,5 произошли рядом с Курильскими островами

Местные жители подземные толчки не ощутили

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 июля. /ТАСС/. Сейсмологи в пятницу зарегистрировали в акватории Тихого океана рядом с Курилами (Сахалинская область) семь землетрясений магнитудой до 3,5. Об этом сообщили ТАСС в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Магнитуда семи землетрясений составила от 2,2 до 3,5. Глубина очагов - от 20 до 58 км. Все землетрясения зарегистрированы рядом с Малой Курильской грядой", - сказали в филиале.

По данным сейсмологов, местные жители подземные толчки не ощутили. Угрозу цунами не объявили.

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