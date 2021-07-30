Возгорание на складе на юго-востоке Москвы локализовали

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Пожар на складе на юго-востоке Москвы локализован на 2 тыс. кв. м, информировали ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС.

"В 04:00 пожар локализован на площади 2 тыс. кв. м", - сказали в пресс-службе.

В тушении участвуют вертолеты Московского авиационного центра.

В 00:17 в МЧС поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Перерва, дом 11, строение 27. Горит двухэтажный склад, изначальная площадь возгорания составляла 300 кв. м. Во время тушения получили ожоги двое пожарных, госпитализация им не потребовалась.