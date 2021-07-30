В Новосибирске проверяют сообщения о минировании торговых центров

НОВОСИБИРСК, 30 июля. /ТАСС/. Сообщения о минировании поступили в ряд торговых центров, объектов торговли и бизнес центров Новосибирска, специалисты обследуют здания на предмет взрывчатых веществ, говорится в сообщении пресс-службы правительства Новосибирской области в пятницу.

"Специальные службы проверяют здания на предмет обнаружения взрывных устройств. В настоящее время осуществляется обследование ряда объектов", - говорится в сообщении.

Личности отправителей сообщений о минирований устанавливаются.