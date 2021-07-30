В Туве возбудили уголовное дело из-за убийства десятимесячного младенца

ТАСС, 30 июля. Уголовное дело возбудили в Туве после убийства десятимесячного младенца. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба МВД по республике.

По данным полиции, накануне вечером в республиканскую больницу № 1 поступил десятимесячный ребенок с колото-резаным ранением. Он был помещен в реанимацию, где умер.

"По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего"). При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудники органов внутренних дел установили подозреваемого в совершении преступления", - сообщили в МВД.

По информации следственного управления СК по региону, родители оставили ребенка под присмотром няни, которая начала распивать спиртное с сожителем. Между ними возникла ссора на почве ревности, в ходе которой мужчина, замахнувшись ножом в сторону сожительницы, намеревался ее ударить, но удар пришелся в спину ребенка. Мужчина задержан, в ближайшее время планируется предъявление обвинения и возбуждение перед судом ходатайства об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Инспекторами по делам несовершеннолетних установлено, что родители также воспитывают еще двоих детей, семья на профилактических учетах на состояла. Установлено, что 32-летняя родственница, под присмотр которой родители оставили 10-месячного мальчика в день трагедии, ранее судима за тяжкое преступление против личности. Семья взята на контроль.