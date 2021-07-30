СК завершил расследование дела экс-главы отдела транспортной полиции в Москве о хищении

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника центра оперативно-разыскной информации московского УВД на воздушном и водном транспорте МВД России Дмитрия Доника о хищении 3,4 млн рублей завершено, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

"Главным следственным управлением СК РФ завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника центра оперативно-разыскной информации московского УВД на воздушном и водном транспорте МВД России Дмитрия Доника, - сообщает СК. - Уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд".

По версии следствия, Доник получил от представителей двух коммерческих банков 3,4 млн рублей якобы для решения с сотрудниками правоохранительных органов вопросов о возбуждении уголовных дел в интересах кредитных учреждений. Однако он, не имея возможности повлиять на их решения, присвоил деньги себе. Кроме того, в ходе расследования уголовного дела дома у обвиняемого во время обыска обнаружены незаконно хранящиеся пистолет и патроны к нему.