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В Северной Осетии спасатель МЧС утонул во время поисков мужчины, упавшего в реку

В ходе поисков перевернулся рафт, четверо спасателей самостоятельно выплыли на берег

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 июля. /ТАСС/. Спасатель МЧС утонул в горной реке в Северной Осетии при проведении поисковых работ, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"Накануне сотрудники МЧС совершали обследование реки Урух в поисках мужчины, упавшего с экскаватором. При проведении поисковых работ перевернулся рафт. Четверо спасателей самостоятельно выплыли на берег. На месте были организованы поиски пятого. Его тело было найдено в 400 м от места падения", - говорится в сообщении.

26 июля на 34-м км автодороги Чикола - Мацута в Ирафском районе при выполнении дорожных работ ООО "Влад Транс Строй" сорвался с обрыва и упал в реку Урух трактор под управлением 33-летнего машиниста. От полученных телесных повреждений мужчина погиб на месте. Организована доследственная проверка.

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