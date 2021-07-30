Полицейские изъяли почти 70 кг мефедрона у наркоторговцев в Брянской области

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Полицейские изъяли у двоих наркоторговцев в Брянской области почти 70 кг мефедрона розничной стоимостью 17 млн рублей, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Злоумышленники приобрели дом в деревне в Трубчевском районе Брянской области, где оборудовали нарколабораторию по изготовлению мефедрона. Полицейские задержали двух подозреваемых. У фигурантов изъято более 69 кг мефедрона, а также емкости для хранения ингредиентов и различное оборудование. По оценкам экспертов, розничная стоимость наркотиков по ценам черного рынка превышает 17 млн рублей", - говорится в сообщении.

Один из задержанных - местный житель, второй - гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Дилеры продавали мефедрон партиями по 1-5 кг через закладки в Москве и Подмосковье. Обоих фигурантов заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве наркотиков в особо крупном размере.