Прокурор просит почти 25 лет колонии для обвиняемого в убийствах экс-главаря ОПГ Захарова

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Представитель гособвинения потребовал приговорить бывшего главаря одной из столичных преступных группировок Сергея Захарова к 24 годам и 11 месяцам лишения свободы за двойное убийство и незаконный оборот оружия. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда, где рассматривается это дело с участием присяжных.

"В судебном заседании прокурор просил окончательно назначить ему наказание в виде 24 лет и 11 месяцев лишения свободы с отбыванием части срока в виде 5 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания - в исправительной колонии строгого режима. Оглашение приговора назначено на 6 августа в 11:00", - сказали в пресс-службе.

Ранее коллегия присяжных заседателей признала обвиняемого виновным в незаконном обороте оружия по двум эпизодам, совершении умышленного убийства двоих лиц из корыстных побуждений в составе организованной группы. При этом он оправдан по эпизодам похищения человека, вымогательства денежных средств и еще одного убийства.

Вердиктом присяжных установлено, что в 90-е годы Захаров создал и возглавил вооруженную банду. В частности, в сентябре 1995 года он дал указание членам преступной группы вести наблюдение за активным участником так называемой таганской ОПГ, а затем убить его, рассказали ТАСС в Мосгорсуде. За убийство исполнители получили от Захарова по 2,5 тыс. долларов. Также его признали виновным в устранении бывшего участника собственной банды, который дал показания сотрудникам правоохранительных органов.