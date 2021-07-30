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В Саратове возбудили дело о причинении смерти по неосторожности после гибели младенца

Скорую помощь вызвали в квартиру, где находился пятимесячный мальчик с матерью в гостях у ее знакомой

САРАТОВ, 30 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело из-за смерти младенца в Саратове из-за травмы головы. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону в пятницу.

"Согласно судебно-медицинскому исследованию причиной смерти ребенка стала тупая травма головы. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 28 июля бригадой скорой медицинской помощи, прибывшей по вызову в квартиру, была констатирована смерть пятимесячного мальчика. Ребенок находился по этому адресу вместе с мамой в гостях у ее приятельницы.

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