Почти 1,3 тыс. госслужащих уличили в коррупционных нарушениях в Подмосковье за полгода

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Прокуроры добились привлечения к дисциплинарной и административной ответственности почти 1,3 тыс. госслужащих за коррупционные нарушения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области по итогам коллегии ведомства за первое полугодие.

За шесть месяцев прокуратура выявила 2,6 тыс. нарушений законодательства о противодействии коррупции. В целях их устранения прокуроры направили в суды 43 иска на общую сумму 396 млн рублей. "Внесено 863 представления, по результатам рассмотрения которых 1 157 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. По постановлениям прокурора к административной ответственности привлечены 116 лиц", - сообщили в прокуратуре, добавив, что также возбуждено 19 уголовных дел.

Кроме того, на 54 должностных лица и 47 юридических лиц наложены административные штрафы за нарушения порядка уведомления о трудоустройстве бывших государственных и муниципальных служащих (ст. 19.29 КоАП РФ) на общую сумму 3,9 млн рублей.