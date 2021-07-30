Курганский подросток получил полтора года условно за стрельбу по маршруткам

ТАСС, 30 июля. Подросток, стрелявший в маршрутные такси из окна дома в Кургане, получил 1,5 года лишения свободы условно. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ.

Инциденты произошли 23 и 25 марта. Подросток, находясь в квартире знакомого на пятом этаже, а также с улицы стрелял из пневматического пистолета в окна двух движущихся маршрутных автобусов ПАЗ. Осколки стекла попали одному из пассажиров в глаз.

"Собранные следственными органами СК РФ по Курганской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 14-летнему жителю Кургана. Он признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия). <...> Приговором Курганского городского суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на один год и шесть месяцев условно с испытательным сроком на один год и шесть месяцев", - говорится в сообщении.

Местонахождение несовершеннолетнего злоумышленника и его личность удалось установить в результате проведенных следственно-оперативных мероприятий.