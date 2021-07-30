СК возбудил уголовное дело после найденного в сумке тела женщины на пляже Волги в Самаре

САМАРА, 30 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после того, как в Самаре на набережной Волги нашли транспортную сумку с телом женщины. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Самарской области.

"Ленинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство)"", - говорится в сообщении.

По версии следователей, 29 июля примерно в 19:50 (18:50 мск) на пляже набережной реки Волги в районе Вилоновского спуска была обнаружена транспортная сумка с телом женщины без признаков жизни со связанными конечностями. Сейчас личность женщины устанавливают.

Расследование уголовного дела продолжается, следователи проводят комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий для установления всех обстоятельств происшествия.