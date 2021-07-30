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Лесные пожары в России

Все пожары в Пряжинском районе Карелии локализовали

В этом районе существовала угроза перехода пожара на деревни

ПЕТРОЗАВОДСК, 30 июля. /ТАСС/. Пожарные локализовали все очаги возгораний в лесах Пряжинского района, где в последние дни была самая напряженная лесопожарная обстановка в регионе. Закольцован пожар в Сяпсинском лесничестве, имевший потенциально угрозу для деревни Кудьма и СНТ "Руга", сообщил в пятницу начальник Пряжинского центрального лесничества Алексей Плеханов в видеодокладе, опубликованном в официальной группе правительства республики "ВКонтакте".

"На данный момент ситуация с лесными пожарами, по последней оперативной информации, полученной с борта [самолета, используемого для авиапатрулирования лесов] Cessna: последний действующий лесной пожар на площади примерно 2,5 тыс. кв. м (площадь еще будет уточнятся) находится в стадии локализации. На 14:00 пожар локализован. Дальше будут производиться работы по окарауливанию и дальнейшей ликвидации", - сказал Плеханов. В пресс-службе правительства уточнили, что речь идет о пожаре в квартале 102 Сяпсинского лесничества, рядом с деревней Кудама.

Плеханов отметил, что лесничество ежедневно получает оперативную информацию с патрулирующих местность самолетов. В случае, если огонь подходит к полосе опашки, специалисты производят встречный отжиг или проливают местность водой - в зависимости от погодных условий.

На утро пятницы в Пряжинском районе действовали три лесных пожара на территории Сяпсинского лесничества общей площадью 8 173 га. Всего в регионе на контроле находится 21 лесной пожар на площади 15 686,9 га.

В Карелии до 31 июля включительно введен режим ЧС. Запрещен вход в леса Суоярвского, Пряжинского, Муезерского, Сегежского и Прионежского районов.

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