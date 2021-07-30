В Карелии отменили режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров

ПЕТРОЗАВОДСК, 30 июля. /ТАСС/. Власти Карелии в пятницу отменили режим ЧС, введенный в регионе из-за сложной лесопожарной обстановки 21 июля. Ситуация стабилизировалась, сообщил на своей странице "ВКонтакте" глава региона Артур Парфенчиков.

"С сегодняшнего дня мы отменяем режим ЧС на территории Карелии. Ситуация с лесными пожарами стабилизировалась. Локализованы все крупные пожары, в том числе угрожавшие населенным пунктам. Новых очагов, а также возгораний вблизи поселений нет. Закончился и период аномально жаркой и сухой погоды. Отменены действия режима чрезвычайной ситуации в Суоярвском, Сегежском районах и в Эссойльском сельском поселении. Все это позволяет нам снять режим ЧС на всей территории республики", - говорится в сообщении.

Он также добавил, что в Карелии сохраняется особый противопожарный режим, установленный в начале июня: продолжает действовать запрет на разведение костров и использование мангалов.

"Кроме того, в период с 30 июля по 2 августа в пяти районах вводятся ограничения на посещение лесов и въезд в них транспорта. Это относится к Лоухскому, Калевальскому, Кемскому, Беломорскому и Муезерскому районам. Здесь в зависимости от пожарной обстановки лесничие могут на отдельных участках выставлять временные посты на дорогах, ведущих в леса", - написал Парфенчиков.

Площадь лесных пожаров в Карелии за день к вечеру пятницы сократилась на 1,8 тыс. га - с 15 686,9 га до 13 919 га. Действовать продолжают 13 очагов в Муезерском, Калевальском, Беломорском, Пряжинском и Суоярвском районах. Десять пожаров на площади 13 670 га локализованы.