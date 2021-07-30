В Воронеже возбудили дело о мошенничестве на 21 млн рублей при строительстве школы

ВОРОНЕЖ, 30 июля. /ТАСС/. Полицейские выявили факт мошенничества на 21,3 млн рублей при строительстве образовательного учреждения в Воронежской области. Возбуждено уголовное дело, руководитель строительной организации арестован. Об этом сообщила ТАСС в пятницу заместитель начальника пресс-службы управления МВД по Воронежской области Елена Подтынных.

"Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Воронежу во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ России выявлен факт хищения 21,3 млн рублей при строительстве здания образовательного учреждения. Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по городу Воронежу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество"", - сообщила Подтынных.

В ходе предварительного следствия установлено, что строительство школы велось с 2018 по 2020 год. В условиях договора было предусмотрено проведение огнезащитного покрытия деревянных конструкций мансард и элементов кровли специальным составом на сумму 21,3 млн рублей. Однако в ходе проведенных испытаний было установлено, что использованные материалы для покрытия указанных деревянных конструкций не отвечают заявленным требованиям пожарной безопасности. В настоящий момент руководитель строительной организации задержан, решение суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.