Суд в Мичигане 18 августа вынесет приговор признавшемуся в киберпреступлениях россиянину

НЬЮ-ЙОРК, 30 июля. /ТАСС/. Федеральный суд Восточного округа штата Мичиган 18 августа вынесет приговор гражданину России Александру Гричишкину, который ранее признал себя виновным в киберпреступлениях. Об этом свидетельствуют документы, поступившие в пятницу в электронную базу суда.

Как из них следует, председательствовать на заседании будет судья Дениз Пейдж Худ. Она рассматривает это дело уже более года.

Минюст США в мае сообщил, что четыре человека признали себя виновными в распространении вирусов для осуществления кибератак на организации и пользователей в Соединенных Штатах. В их число входили Гричишкин, а также второй россиянин Андрей Скворцов. Последнему приговор, как ожидается, будет вынесен 16 сентября.