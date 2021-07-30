Суд Москвы наложил ограничения на спортсмена из Белоруссии, добивающейся его экстрадиции

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Суд в Москве назначил запрет определенных действий белорусскому кикбоксеру Евгению Шабалюку, ранее арестованному в столице по запросу правоохранительных органов Белоруссии, где он обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти. Как уточнила ТАСС его адвокат Роза Магомедова, она намерена добиваться предоставления для спортсмена политического убежища в РФ.

"У Шабалюка заканчивался срок содержания под стражей 4 августа, а вчера его отпустили из СИЗО. Сегодня ему избрали меру пресечения в виде запрета действий, запретив пользоваться телефоном, почтой и общественным транспортом",- рассказала Магомедова.

Она также отметила, что будет добиваться для своего подзащитного предоставления политического убежища в России. "11 августа должен решиться вопрос о его выдаче в Белоруссию", - уточнила собеседница агентства.

Шабалюк является фигурантом уголовного дела о сопротивлении милиционеру (ст. 363 УК РБ) в ходе протестов в Бресте после президентских выборов. Спортсмен был арестован в Москве в феврале этого года по запросу правоохранительных органов Белоруссии. Накануне он покинул столичный СИЗО и был задержан российскими правоохранительными органами. Кроме того, Бабушкинский суд Москвы признал его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти), и оштрафовал.

Евгений Шабалюк является мастером спорта по кикбоксингу, призером Кубка Республики Беларусь и победителем открытого Кубка Литвы и Латвии.