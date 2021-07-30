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В ДТП в Псковской области погибли три человека

Столкновение произошло на трассе Р-23 Санкт-Петербург - Невель в Плюсском районе

ТАСС, 30 июля.. ДТП произошло на участке трассы Р-23 Санкт-Петербург - Невель в Плюсском районе Псковской области. В результате происшествия три человека погибли, двое пострадали, сообщили в пресс-службе УМВД Псковской области в пятницу.

"Вечером на трассе Р-23 Санкт-Петербург - Невель в Плюсском районе между деревней Заполье и Андромер произошло столкновение двух легковых автомобилей. По предварительным данным, столкновение было лобовое. Погибли три человека, пассажиры и водитель Fiat, и пострадали два человека из Suzuki, - сообщил собеседник агентства.

В настоящий момент на месте происшествия работают оперативные службы. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

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