Забайкалью потребуется 100 млн рублей для восстановления учреждений культуры после паводка

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Восстановление пострадавших во время паводка учреждений культуры в Забайкалье потребует более 100 млн рублей, сообщается в субботу на сайте регионального правительства.

"Более 100 млн рублей необходимо для восстановления пострадавших от стихии учреждений культуры в Забайкалье. <…> По словам руководителя ведомства [регионального министерства культуры Ирины Левкович], в первую, вторую и третью волну паводков в Забайкальском крае из-за стихии и проливных дождей повреждено 44 здания учреждений культуры в 14 муниципальных районах", - говорится в сообщении.

Левкович отметила, что точная сумма нанесенного ущерба будет известна до 4 августа, когда завершится обследование всех объектов и будут составлены дефектные акты и сметные расчеты. "Это позволит нам определить, каким зданиям наших учреждений требуется текущий ремонт, а каким - капитальный. Мы обратились в Минкультуры России с просьбой о выделении дополнительных средств на 2022-2023 годы, в том числе и на восстановление объектов, пострадавших в ходе паводка", - сообщила министр, отметив, что от большой воды пострадали личные подворья и дома работников культуры.

В помощи нуждается 31 специалист отрасли, 18 работников культуры полностью лишились имущества.

Паводки в Забайкальском крае с весны наносят ущерб домам и инфраструктуре. В июле подтопленными оказались более 2,6 тыс. домов, пострадали 6,7 тыс. человек, предварительная сумма ущерба составила 2,2 млрд рублей. Из-за подъема уровня воды также 23 июля был разрушен мост Транссибирской магистрали в Шилкинском районе, на восстановление движения у РЖД ушло три дня.