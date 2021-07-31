В результате взрыва на шахте в Донецкой области Украины один человек погиб

КИЕВ, 31 июля. /ТАСС/. Один человек умер в больнице от травм после взрыва на шахте в Донецкой области Украины. Об этом в субботу сообщила пресс-служба группы "Метинвест".

"От полученных травм в больнице скончался один человек - сотрудник подрядной организации. Остальные люди, находившиеся в шахте в момент взрыва, находятся под медицинским наблюдением, им оказана необходимая помощь", - отметили в компании.

Ранее Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в субботу утром в поселке Удачное Покровского района Донецкой области произошел взрыв на шахте шахтоуправления "Покровское", в результате чего пострадали 10 шахтеров.

"Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте происшествия работает отделение военизированного горно-спасательного отряда", - отметили в ГСЧС, уточнив, что создана комиссия по расследованию причин аварии.