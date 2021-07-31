Все действующие в Карелии лесные пожары локализованы

ПЕТРОЗАВОДСК, 31 июля. /ТАСС/. Все девять лесных пожаров, действующих на утро субботы в Карелии, локализованы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"К этому часу в Карелии действуют девять лесных пожаров на площади 12 015 га в Муезерском, Калевальском, Беломорском, Пряжинском, Суоярвском районах. Все девять пожаров локализованы", - говорится в сообщении.

Пожарным удалось потушить одно из крупных возгораний рядом с поселком Найстенъярви, откуда ранее эвакуировали жителей. Очаг локализован на площади 1,7 тыс. га. Также ликвидированы все лесные пожары в Сегежском, Калевальском и Олонецком районах.

В пятницу вечером власти отменили режим ЧС, который ввели в республике 21 июля из-за сложной пожароопасной обстановки. Впервые за последние дни площадь лесных пожаров в Карелии снизилась. Так, за ночь с пятницы на субботы территория лесных очагов уменьшилась почти на 2 тыс. га - с 13 919 до 12 015 га.