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Лесные пожары в России

Для защиты села в Якутии от лесных пожаров направили дополнительные силы

Сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории Горного района региона

ТАСС, 31 июля. Дополнительные силы направлены из Якутска в Горный район Якутии, чтобы защитить от лесных пожаров село Бясь-Кюель. Об этом сообщается в субботу на сайте территориального управления МЧС.

"Сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории Горного района. Для защиты населенного пункта Бясь-Кюель дополнительно направлено 15 пожарных специализированной пожарно-спасательной части Якутска. Ранее в местность были направлены спасатели МЧС России", - говорится в сообщении.

Всего на территории района действует 17 природных пожаров, в тушении задействованы 565 человек и 88 единиц техники.

По данным на утро субботы, в Якутии действовал 161 природный пожар, за сутки ликвидировано семь на общей площади свыше 77 тыс. га. Сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории Вилюйского, Верхневилюйского, Мирнинского, Горного, Жиганского, Кобяйского, Нюрбинского, Олекминского и Сунтарского районов, где зарегистрировано 139 очагов пожаров.

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