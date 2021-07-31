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Парашютист пострадал при падении в море в Туапсинском районе Кубани

Он сорвался с парашюта, буксируемого маломерным судном

КРАСНОДАР, 31 июля. /ТАСС/. Южная транспортная прокуратура проводит проверку после падения парашютиста в море в Туапсинском районе Краснодарского края, он получил травмы различной степени тяжести. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры в субботу.

"В акватории Черного моря в районе пгт. Новомихайловское Туапсинского района мужчина 1988 года рождения сорвался с парашюта, буксируемого маломерным судном, и упал в воду. В результате падения пострадавший получил повреждения различной степени тяжести, после чего был госпитализирован", - говорится в сообщении ведомства.

Туапсинская транспортная прокуратура также проводит проверку. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей").

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